الرئيس علييف: التعاون اللوجستي بين أذربيجان وتركمانستان يحمل أهمية استراتيجية للمنطقة

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي مشترك مع رئيس تركمانستان سردار بردي محميدوف في باكو العاصمة أن التعاون بين البلدين في قطاع النقل واللوجستيات اكتسب طابعاً طويل الأجل.

وأوضح الرئيس علييف أن هذه الشراكة لا تقتصر أهميتها على البلدين أو بلاد الجوار فحسب، بل وتحمل أبعاداً استراتيجية لمنطقة جغرافية أوسع.

وأشار رئيس الدولة إلى ندرة طرق النقل الآمنة والموثوقة التي تربط البلاد الشريكة في العالم اليوم، مشدداً على أن نجاح البلدين في تأمين هذه الممرات يعد إنجازاً كبيراً يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.