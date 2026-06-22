رئيسة المجلس الوطني تبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني تعزيز التعاون البرلماني

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

قام رئيس مجلس النواب الأردني مازن تركي القاضي بزيارة مقر المجلس الوطني الأذربيجاني، حيث اطلع على قاعة الجلسات العامة وقاعة حيدر علييف التذكارية وقام بتدوين كلمة في كتاب الذكرى.

وخلال لقاء موسع، أكدت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا على المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدة بالتنسيق المتبادل في المحافل الدولية مثل منظمات الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها.

ومن جانبه، أعرب القاضي عن شكره على الدعوة، مستعرضاً نتائج لقائه الرئيس إلهام علييف ومنوهاً بأهمية الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس بلاد منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في المجالات الإنسانية والشبابية.