رئيس تركمانستان: التعاون مع أذربيجان سيشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات الرئيسية

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أكد رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف في بيان صحفي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بباكو العاصمة أن التعاون الثنائي بين تركمانستان وجمهورية أذربيجان سيتطور بتطور مطرد في جميع المجالات والقطاعات الرئيسية.

وأشار الرئيس التركمانستاني إلى أن هذا العمل المشترك يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى الروابط بين البلدين، مشدداً على أن تعزيز هذه العلاقات يخدم بخدمة مباشرة المصالح طويلة الأجل للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي.