مؤتمر البرلمانيات المسلمات في باكو: إشادة دولية بالنموذج الأذربيجاني

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

عُقد في باكو المؤتمر الثالث عشر للبرلمانيات المسلمات وذلك في إطار الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت نائبة المجلس الوطني نكار محمدوفا أن استضافة باكو هذا المؤتمر تعكس الالتزام بالقيم المشتركة والتعاون البرلماني، مشيرة إلى الدور المحوري للبرلمانيات المسلمات في تشريع القوانين وتحقيق التنمية المستدامة وحماية النساء والأطفال في مناطق النزاعات.

ومن جانبه، أشاد نائب الأمين العام للاتحاد علي أصغر محمدي سجاني بالسياسة الأذربيجانية لدعم المرأة، مؤكداً أن تجربة باكو تعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز مكانة النساء بالعمل السياسي والاجتماعي.

وشهد المؤتمر مناقشة دور الدبلوماسية البرلمانية النسائية ومشاركة المرأة في حل النزاعات والقضايا الإنسانية في المناطق المتضررة من الحروب.