العثور على جثامين 3 أشخاص غرقوا في بحر الخزر والبحث جارٍ عن الرابع

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

تلقت الخطوط الساخنة لوزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية بلاغاً أولياً يفيد بغرق 4 أشخاص في منطقة غير خاضعة للرقابة ببحر الخزر على بعد 3 كيلومترات من أقرب محطة إنقاذ في قصبة مردكان التابعة لحي خزر للعاصمة باكو.

وبدأت فرق الغوص التابعة للوزارة على الفور عمليات البحث والإنقاذ، حيث أسفرت الجهود عن انتشال جثامين ثلاثة غرقى وهم نامق عظيموف من مواليد 1991 وإيلنور عيسى عبدولوف من مواليد 2005 وإيلمار عيسى عبدولوف من مواليد 2007.

وجاء في بيان الوزارة أن غواصي الإنقاذ يواصلون حالياً عمليات البحث المكثفة في عرض البحر للعثور على الشخص الرابع المفقود برويز مجيدوف من مواليد 2003.