أذبرومو تبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي فرص الاستثمار المشترك
باكو، 22 يونيو، أذرتاج
ناقش المدير التنفيذي لوكالة أذربيجان لترويج الصادرات والاستثمار أذبرومو يوسف عبد اللهيف مع عضو مجلس النواب الأمريكي أبراهام حمادي مع الوفد المرافق له مناخ الأعمال وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الاستعدادات لمنتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار المزمع عقده في سبتمبر المقبل.
واستعرض الجانبان قدرات أذربيجان في قطاع النقل اللوجستي وسبل جذب الشركات الأمريكية للمشاريع المحلية ونقل التكنولوجيا وتوسيع الروابط التجارية.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
رئيسة المجلس الوطني تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
- 22.06.2026 [20:58]
مأدبة عشاء على شرف رئيس تركمانستان
- 22.06.2026 [19:50]
أذبرومو تبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي فرص الاستثمار المشترك
- 22.06.2026 [18:49]
رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
- 22.06.2026 [18:07]
العثور على جثامين 3 أشخاص غرقوا في بحر الخزر والبحث جارٍ عن الرابع
- 22.06.2026 [18:04]
مؤتمر البرلمانيات المسلمات في باكو: إشادة دولية بالنموذج الأذربيجاني
- 22.06.2026 [17:59]
رئيسة المجلس الوطني تبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني تعزيز التعاون البرلماني
- 22.06.2026 [17:24]
رئيسا اذربيجان وتركمانستان يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 22.06.2026 [16:58]
متسلقتان أذربيجانيتان يتسلقان قمة مونتي باتيرنو في إيطاليا
- 22.06.2026 [16:29]
مباحثات حول تخطيط العمليات العسكرية بين ممثلي أذربيجان وقيرغيزستان
- 22.06.2026 [15:52]
رئيس أوزبكستان يستقبل سفير أذربيجان
- 22.06.2026 [15:49]
نائب الوزير: برنامج الدولة للأعوام 2026–2030 يشمل 5 أهداف و86 إجراء محددا
- 22.06.2026 [15:43]
الرئيس إلهام علييف يعقد مع رئيس تركمانستان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 22.06.2026 [15:34]
الإعلان عن حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر خط أنابيب تاب إلى أوروبا
- 22.06.2026 [15:07]
رئيس مجلس النواب الأردني يزور مقبرة الشرف وحديقة النصر في باكو
- 22.06.2026 [15:02]
رئيسة برلمان موزمبيق تصل إلى أذربيجان في زيارة عمل
- 22.06.2026 [14:49]
تبادل الوثائق الأذربيجانية التركمانستانية
- 22.06.2026 [14:42]
رئيس تركمانستان يزور ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف
- 22.06.2026 [14:35]
معهد أذربيجان للإلهيات يحتفي بتخريج دفعة جديدة ويتوسع في التعليم الديني
- 22.06.2026 [13:12]
تطهير مساحة 1710.16 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
- 22.06.2026 [12:52]
المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم
- 22.06.2026 [12:45]
إسبانيا تتغلب على السعودية برباعية نظيفة في كأس العالم
- 22.06.2026 [12:39]
تعزيز التعاون البرلماني بين البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
- 22.06.2026 [12:23]
تعادل سلبي بين بلجيكا وإيران في كأس العالم باكو، 22 يونيو، أذرتاج
- 22.06.2026 [12:21]
أذر تليكوم وتليكوم أرمينيا توقعان اتفاقية لتأمين عبور الإنترنت عبر أذربيجان
- 22.06.2026 [12:11]
نائب الوزير: يجب توسيع البنية التحتية للتخزين إلى جانب زيادة إنتاج الحبوب
- 22.06.2026 [11:59]
الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا مع نظيره التركماني
- 22.06.2026 [11:17]
مراسم استقبال رسمية لرئيس تركمانستان
- 22.06.2026 [11:16]
انخفاض سعر برميل النفط
- 22.06.2026 [10:58]
رئيس تركمانستان يصل إلى أذربيجان في زيارة دولة
- 22.06.2026 [10:15]
تسرب نفطي في بحر الخزر وأذربيجان تحدد المصدر وتوقف الضخ
- 21.06.2026 [15:48]
الملاكم الأذربيجاني يتوج بطلاً لكأس العالم
- 21.06.2026 [15:33]
رئيس مجلس النواب اليمني يصل باكو
- 21.06.2026 [15:22]
هولندا تسحق السويد بخماسية وتتصدر المجموعة
- 21.06.2026 [14:26]
أذربيجان تصدّر شحنة نفط جديدة إلى أرمينيا وتؤمّن عبور بضائع روسية
- 21.06.2026 [13:54]
الخارجية الأذربيجانية تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
- 21.06.2026 [13:15]
اليابان تسحق تونس برباعية نظيفة
- 21.06.2026 [12:47]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني مع الوفد المرافق له
- 21.06.2026 [12:12]
رئيس مجلس النواب الأردني يصل باكو
- 20.06.2026 [22:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وأوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات التحالف والتعاون
- 20.06.2026 [21:56]
الشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان وتركمانستان
- 20.06.2026 [20:19]
الولايات المتحدة تهزم أستراليا وتتمسك بصدارة المجموعة
- 20.06.2026 [19:22]
تركيا تخسر أمام باراغواي بهدف نظيف
- 20.06.2026 [16:55]
البرازيل تهزم هايتي بثلاثية نظيفة
- 20.06.2026 [16:32]
إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان
- 20.06.2026 [16:03]
وكالة تطوير الإعلام تحذر من تلاعب المواقع الإخبارية بالبيانات
- 20.06.2026 [16:02]
المغرب تهزم إسكتلندا بهدف نظيف
- 20.06.2026 [15:53]
ستقوم المحاكم العليا للدول التركية بإنشاء منصة معلومات موحدة
- 20.06.2026 [15:46]
عقد لقاء عمل بين ممثلي أذربيجان وبيلاروس
- 20.06.2026 [15:23]
سعر الذهب والفضة يستمر في الانخفاض
- 20.06.2026 [13:50]
ارتفاع النفط الاذربيجاني في الأسواق العالمية
- 20.06.2026 [11:26]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 20.06.2026 [10:57]
زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا
- 19.06.2026 [20:29]
عضو في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري يزور مقر أناما
- 19.06.2026 [19:17]
انتهاء المهام الدبلوماسية لسفير ماليزيا لدى أذربيجان
- 19.06.2026 [19:16]
أذربيجان مهتمة بتوسيع التعاون مع طاجيكستان في المجالات الاقتصادية والمالية
- 19.06.2026 [18:45]
دراسة وقائع تدمير وتزوير التراث الوطني والثقافي في غرب أذربيجان
- 19.06.2026 [18:39]
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل إلى كازاخستان
- 19.06.2026 [18:35]
عقد اللجنة الثلاثية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية اجتماعها الدوري
- 19.06.2026 [18:29]
تقييم التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجالي النقل العابر والرقمنة
- 19.06.2026 [18:28]
وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل السفير الألماني المنتهي مدة عمله في البلد
- 19.06.2026 [17:36]
رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية تُسلَّم إلى بوركينا فاسو
- 19.06.2026 [17:29]
تطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال اللوجستيات العسكرية
- 19.06.2026 [17:28]
باكو تستضيف مؤتمر الاتحاد الأوروبي للجمباز بالعام المقبل
- 19.06.2026 [17:28]
اجتماع مشترك لوزراء خارجية أربع بلاد يعقد في مصر
- 19.06.2026 [17:27]
تعزيز التعاون بين أذربيجان واتحاد جزر القمر
- 19.06.2026 [16:44]
صادرات الشاي من أذربيجان ترتفع بنسبة 21 %
- 19.06.2026 [16:41]
تقييم نشاط المصانع الموجودة في أرمينيا كخطر بيئي
- 19.06.2026 [16:32]
باكستان تستعد للانتقال إلى نظام جوازات السفر الإلكترونية بالكامل
- 19.06.2026 [15:17]
تقييم الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين أذربيجان ومصر
- 19.06.2026 [15:12]
وزير الاقتصاد التشادي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 19.06.2026 [15:09]
سويسرا تهزم البوسنة والهرسك برباعية
- 19.06.2026 [14:50]
بيع سيارات مصنع ناخجوان ضمن برنامج التخريد
- 19.06.2026 [13:21]
بيع سيارات مصنع ناخجوان للسيارات ضمن برنامج التخريد
- 19.06.2026 [13:21]