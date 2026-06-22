وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

أذبرومو تبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي فرص الاستثمار المشترك

أذبرومو تبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي فرص الاستثمار المشترك

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

ناقش المدير التنفيذي لوكالة أذربيجان لترويج الصادرات والاستثمار أذبرومو يوسف عبد اللهيف مع عضو مجلس النواب الأمريكي أبراهام حمادي مع الوفد المرافق له مناخ الأعمال وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الاستعدادات لمنتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار المزمع عقده في سبتمبر المقبل.

واستعرض الجانبان قدرات أذربيجان في قطاع النقل اللوجستي وسبل جذب الشركات الأمريكية للمشاريع المحلية ونقل التكنولوجيا وتوسيع الروابط التجارية.

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