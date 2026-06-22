الخارجية الأذربيجانية تستدعي رئيس مكتب مجلس أوروبا برفض قاطع لقرار المحكمة الأوروبية

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية رئيس مكتب مجلس أوروبا في باكو بيتر سيخ حيث أبلغته باحتجاجها الشديد على القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 يونيو واصفة إياه بالمنحاز والمنتهك للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أنه في حين أقر قرار المحكمة الصادر في 16 يونيو 2016 في قضية "تشيراقوف وآخرون ضد أرمينيا" بالاحتلال الأرميني أراضي أذربيجان، فإن القرار الحالي يطلق اسم الكيان الانفصالي غير القانوني على تلك المناطق ويستخدم مصطلحات مثل "خط التماس" و"الجيش" للتشكيل غير الشرعي، مما يعد محاولة لشرعنة الانفصال.

وأكدت باكو رفضها القاطع لهذا القرار، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصالحها السيادية.