رئيسة المجلس الوطني تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد محمد الجروان الذي يزور باكو للمشاركة في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على الدور المحوري للاتحاد في تعزيز وتعميق العلاقات بين البرلمانات التشريعية في الأقطار الإسلامية، معربين عن ثقتهما في أن دورة باكو ستشكل دفعة قوية لأنشطة الاتحاد المستقبلية.

كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول التعاون المشترك بين البرلمان الأذربيجاني والبرلمان الدولي للتسامح والسلام الذراع البرلماني للمجلس والإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تفتح آفاقاً رحبة لتوسيع هذه الروابط.