رئيسة المجلس الوطني تستقبل النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي طارق حميد الطاير الذي يزور باكو للمشاركة في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد الجانبان بالمستوى الرفيع للعلاقات الأخوية بين البلدين، مستحضرين الزيارة الناجحة للرئيس إلهام علييف الإمارات ونيله "جائزة زايد للأخوة الإنسانية".

وأكد الطرفان على أهمية التنسيق الوثيق والمستمر في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والتعاون الإسلامي.

كما تناول اللقاء الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية وشبكة البرلمانات لحركة عدم الانحياز في تعزيز الروابط الثنائية وتبادل الخبرات التشريعية، معربين عن ثقتهما في النجاح الكبير لدورة مؤتمر باكو الحالي.