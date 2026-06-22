رئيسة المجلس الوطني تستقبل نائب رئيس مجلس النواب المغربي

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني، صاحبة غافاروفا، نائب رئيس مجلس النواب المغربي محمد غيات الذي يزور باكو للمشاركة في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما من المستوى المتميز للعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدين على أهمية التنسيق والتضامن في المحافل الدولية.

ونوهت غفاروفا بالدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية، مستحضرة زيارتها الرسمية السابقة المغرب، ومشيرة إلى أن لجنتي الصداقة البرلمانيتين ومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تشكلان جسراً متيناً لتوسيع الروابط وتعميقها إضافة إلى الإشادة بالتعاون الفعال داخل شبكة البرلمانات لحركة عدم الانحياز.