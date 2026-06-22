كأس العالم: الجزائر تقلب تأخرها وتفوز على الأردن بهدفين لهدف

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

تغلب المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الثانية للمجموعة العاشرة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وافتتح الأردن التسجيل في الدقيقة الـ 36 عبر نزار الرشدان، قبل أن يحسم المنتخب الجزائري اللقاء بهدفي نذير بن بوعلي د69 وأمين غويري د82.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، فازت الأرجنتين على النمسا بهدفين نظيفين على أن تختتم منافسات الجولة الثالثة في 28 يونيو بمواجهتي الأردن ضد الأرجنتين والجزائر ضد النمسا.