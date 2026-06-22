فرنسا تقترب من التأهل بثلاثية في شباك العراق بعد توقف استثنائي

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره العراقي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية للمجموعة التاسعة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بملعب فيلادلفيا.

وسجل الأهداف كيليان مبابي د14 ود54 وعثمان ديمبيلي د66 في مباراة أدارها الكندي دريو فيشر وتأخر شوطها الثاني نحو ساعتين بسبب عاصفة رعدية أمطرت الملعب.

وبهذا الفوز، رفعت فرنسا رصيدها إلى 6 نقاط لتتقاسم الصدارة مع النرويج، بينما تذيل العراق والسنغال المجموعة بلا نقاط.

وستحسم بطاقتي التأهل في الجولة الأخيرة يوم 26 يونيو بمواجهتي فرنسا ضد النرويج والعراق ضد السنغال.