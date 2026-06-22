بدء أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي للمنطقة الاقتصادية شاكي وزاغاتالا في قاخ

قاخ، 23 يونيو، أذرتاج

بدأت في مدينة قاخ عاصمة الولاية السمية أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي المخصص لمناقشة "البرنامج الحكومي لتطوير مجالات إنتاج وتصنيع منتجات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس إلهام علييف بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة والسلطات التنفيذية المحلية للمنطقة الاقتصادية شاكي وزاغاتالا إلى جانب المزارعين وأصحاب الأعمال.

ويستهدف الاجتماع تنسيق الجهود الإقليمية لتنفيذ البرنامج بكفاءة ومناقشة آليات الدعم الزراعي الجديد والاستخدام المستدام من الموارد المائية والتربة وتطوير البنية التحتية للصناعات التحويلية واللوجستية، فضلاً عن تعزيز وصول المزارعين للخدمات الزراعية الحديثة.