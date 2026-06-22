بدء أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي للمنطقة الاقتصادية ميل وموغان في ساعتلي

ساعتلي، 23 يونيو، أذرتاج

بدأت في مدينة ساعتلي عاصمة الولاية السمية أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي المخصص لمناقشة "برنامج الدولة لتطوير مجالات إنتاج وتصنيع منتجات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية ميل وموغان إلى جانب المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية.

ويستهدف الاجتماع مناقشة الأولويات والتوجهات الإستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي وتطوير قطاعي الزراعة ومصايد الأسماك وتوسيع قدرات الإنتاج والتصنيع الحديثة، فضلاً عن تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في المناطق.