زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

تبليسي، 23 يونيو، (أذرتاج)

وقع زلزال في جورجيا صباح اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد علوم الأرض ومركز الرصد الزلزالي الوطني التابعين للأكاديمية الوطنية الجورجية للعلوم أن مركز الزلزال سُجّل في قرية خونتشيوري الواقعة على بعد 7 كيلومترات غرب مدينة أمبرولاوري.

وحتى الآن، لم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.