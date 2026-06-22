وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

تبليسي، 23 يونيو، (أذرتاج)

وقع زلزال في جورجيا صباح اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد علوم الأرض ومركز الرصد الزلزالي الوطني التابعين للأكاديمية الوطنية الجورجية للعلوم أن مركز الزلزال سُجّل في قرية خونتشيوري الواقعة على بعد 7 كيلومترات غرب مدينة أمبرولاوري.

وحتى الآن، لم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان
  • ٢٠.٠٦.٢٠٢٦ [١٦:٠٣]

إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان

إيران تطالب بضمان وقف إطلاق النار في لبنان لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة
  • ١٩.٠٦.٢٠٢٦ [١٧:٣٢]

إيران تطالب بضمان وقف إطلاق النار في لبنان لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة

اجتماع مشترك لوزراء خارجية أربع بلاد يعقد في مصر
  • ١٩.٠٦.٢٠٢٦ [١٧:٢٧]

اجتماع مشترك لوزراء خارجية أربع بلاد يعقد في مصر

باكستان تستعد للانتقال إلى نظام جوازات السفر الإلكترونية بالكامل
  • ١٩.٠٦.٢٠٢٦ [١٥:١٧]

باكستان تستعد للانتقال إلى نظام جوازات السفر الإلكترونية بالكامل

زلزالان يضربان سواحل كامتشاتكا
  • ١٩.٠٦.٢٠٢٦ [١٢:٥٠]

زلزالان يضربان سواحل كامتشاتكا

اجتماع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل
  • ١٨.٠٦.٢٠٢٦ [١٦:١٤]

اجتماع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل

الرئيس الأوزبكستاني مير ضيائيف يفتتح منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار
  • ١٧.٠٦.٢٠٢٦ [١٥:٢٧]

الرئيس الأوزبكستاني مير ضيائيف يفتتح منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار

إيران تستأنف تصدير النفط الخام
  • ١٧.٠٦.٢٠٢٦ [١٢:٥٥]

إيران تستأنف تصدير النفط الخام

مكافحة الفساد في جورجيا تلاحق 8 أشخاص في قضية اختلاس بهيئة السكك الحديدية
  • ١٦.٠٦.٢٠٢٦ [٢٠:١٧]

مكافحة الفساد في جورجيا تلاحق 8 أشخاص في قضية اختلاس بهيئة السكك الحديدية

زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

  • [12:27]

مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان

  • [12:23]

بدء أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي للمنطقة الاقتصادية ميل وموغان في ساعتلي

  • [12:22]

بدء أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي للمنطقة الاقتصادية شاكي وزاغاتالا في قاخ

  • [12:19]

التقاط صورة للرئيس إلهام علييف وسردار بردي محمدوف على خلفية قرية طاش آلتي بشوشا

  • [11:50]

فرنسا تقترب من التأهل بثلاثية في شباك العراق بعد توقف استثنائي

  • [11:15]

سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 65 دولارا

  • [11:05]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [11:03]

انخفاض سعر برميل النفط

  • [11:01]

رئيس تركمانستان يصل إلى فضولي

  • [10:56]

كأس العالم: الجزائر تقلب تأخرها وتفوز على الأردن بهدفين لهدف

  • [10:56]

اختتام برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي لتعليم اللغة العربية في باكو

  • [10:46]

وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع نظيره التركمانستاني

  • [10:34]

رئيسة المجلس الوطني تستقبل نائب رئيس مجلس النواب المغربي

  • [10:27]

رئيسة المجلس الوطني تستقبل النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

  • [10:20]

رئيسة المجلس الوطني تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

  • 22.06.2026 [20:58]

مأدبة عشاء على شرف رئيس تركمانستان

  • 22.06.2026 [19:50]

الخارجية الأذربيجانية تستدعي رئيس مكتب مجلس أوروبا برفض قاطع لقرار المحكمة الأوروبية

  • 22.06.2026 [19:42]

باكو: اختتام اليوم الأول لمؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي ببحث قضايا الأقليات

  • 22.06.2026 [18:55]

أذبرومو تبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي فرص الاستثمار المشترك

  • 22.06.2026 [18:49]

رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

  • 22.06.2026 [18:07]

العثور على جثامين 3 أشخاص غرقوا في بحر الخزر والبحث جارٍ عن الرابع

  • 22.06.2026 [18:04]

مؤتمر البرلمانيات المسلمات في باكو: إشادة دولية بالنموذج الأذربيجاني

  • 22.06.2026 [17:59]

رئيس تركمانستان: التعاون مع أذربيجان سيشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات الرئيسية

  • 22.06.2026 [17:28]

رئيسة المجلس الوطني تبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني تعزيز التعاون البرلماني

  • 22.06.2026 [17:24]

الرئيس علييف: التعاون اللوجستي بين أذربيجان وتركمانستان يحمل أهمية استراتيجية للمنطقة

  • 22.06.2026 [17:21]

رئيسا اذربيجان وتركمانستان يدليان ببيانين صحفيين محدث

  • 22.06.2026 [16:58]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات الـ 20 التي أعيدت اليوم إلى قرية شكور بكلي بجبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 22.06.2026 [16:36]

متسلقتان أذربيجانيتان يتسلقان قمة مونتي باتيرنو في إيطاليا

  • 22.06.2026 [16:29]

اللاعب الأذربيجاني يتوج بالبرونزية في بطولة فرنسا الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

  • 22.06.2026 [16:16]

اجتماع تشاوري إقليمي في شارور لمناقشة برنامج تطوير الزراعة والاستزراع المائي بنخجوان محدث

  • 22.06.2026 [16:15]

مباحثات حول تخطيط العمليات العسكرية بين ممثلي أذربيجان وقيرغيزستان

  • 22.06.2026 [15:52]

رئيس أوزبكستان يستقبل سفير أذربيجان

  • 22.06.2026 [15:49]

نائب الوزير: برنامج الدولة للأعوام 2026–2030 يشمل 5 أهداف و86 إجراء محددا

  • 22.06.2026 [15:43]

نائب وزير الزراعة الاذربيجاني: نستهدف رفع إنتاج منتجات الاستزراع المائي إلى 7.7 آلاف طن

  • 22.06.2026 [15:41]

الرئيس إلهام علييف يعقد مع رئيس تركمانستان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

  • 22.06.2026 [15:34]

نائب وزير الزراعة الاذربيجاني : يجب تطبيق التسوية بالليزر وأساليب الري الحديثة في حقول الحبوب المروية

  • 22.06.2026 [15:08]

الإعلان عن حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر خط أنابيب تاب إلى أوروبا

  • 22.06.2026 [15:07]

رئيس مجلس النواب الأردني يزور مقبرة الشرف وحديقة النصر في باكو

  • 22.06.2026 [15:02]

رئيسة برلمان موزمبيق تصل إلى أذربيجان في زيارة عمل

  • 22.06.2026 [14:49]

تبادل الوثائق الأذربيجانية التركمانستانية

  • 22.06.2026 [14:42]

رئيس تركمانستان يزور ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف

  • 22.06.2026 [14:35]

معهد أذربيجان للإلهيات يحتفي بتخريج دفعة جديدة ويتوسع في التعليم الديني

  • 22.06.2026 [13:12]

الأمين العام للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي: العالم الإسلامي يمر بمرحلة حساسة

  • 22.06.2026 [13:06]

تطهير مساحة 1710.16 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

  • 22.06.2026 [12:52]

المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم

  • 22.06.2026 [12:45]

بلاسوار تستضيف اجتماعا تشاوريا إقليميا لمناقشة برنامج تطوير الزراعة والاستزراع المائي لفترة 2026–2030 محدث

  • 22.06.2026 [12:42]

إسبانيا تتغلب على السعودية برباعية نظيفة في كأس العالم

  • 22.06.2026 [12:39]

تعزيز التعاون البرلماني بين البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

  • 22.06.2026 [12:23]

تعادل سلبي بين بلجيكا وإيران في كأس العالم باكو، 22 يونيو، أذرتاج

  • 22.06.2026 [12:21]

إقامة مراسم إهداء ناقلة النفط "دوستلوق" عبر الإنترنت بحضور رئيسي أذربيجان وتركمانستان

  • 22.06.2026 [12:17]

أذر تليكوم وتليكوم أرمينيا توقعان اتفاقية لتأمين عبور الإنترنت عبر أذربيجان

  • 22.06.2026 [12:11]

نائب الوزير: يجب توسيع البنية التحتية للتخزين إلى جانب زيادة إنتاج الحبوب

  • 22.06.2026 [11:59]

خالد أحدوف: برنامج الدولة الجديد سيسرّع الانتقال إلى نموذج إنتاج زراعي مكثف وقادر على المنافسة

  • 22.06.2026 [11:54]

مساعد الرئيس: الهدف الأساسي هو ضمان الانتقال من النهج الزراعي التوسعي إلى التنمية المكثفة في القطاع الزراعي

  • 22.06.2026 [11:50]

الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا مع نظيره التركماني

  • 22.06.2026 [11:17]

مراسم استقبال رسمية لرئيس تركمانستان

  • 22.06.2026 [11:16]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 22.06.2026 [10:58]

رئيس تركمانستان يصل إلى أذربيجان في زيارة دولة

  • 22.06.2026 [10:15]

تسرب نفطي في بحر الخزر وأذربيجان تحدد المصدر وتوقف الضخ

  • 21.06.2026 [15:48]

الملاكم الأذربيجاني يتوج بطلاً لكأس العالم

  • 21.06.2026 [15:33]

رئيس مجلس النواب اليمني يصل باكو

  • 21.06.2026 [15:22]

هولندا تسحق السويد بخماسية وتتصدر المجموعة

  • 21.06.2026 [14:26]

أذربيجان تصدّر شحنة نفط جديدة إلى أرمينيا وتؤمّن عبور بضائع روسية

  • 21.06.2026 [13:54]

الخارجية الأذربيجانية تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

  • 21.06.2026 [13:15]

اليابان تسحق تونس برباعية نظيفة

  • 21.06.2026 [12:47]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني مع الوفد المرافق له

  • 21.06.2026 [12:12]

رئيس مجلس النواب الأردني يصل باكو

  • 20.06.2026 [22:01]

وزيرا خارجية أذربيجان وأوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات التحالف والتعاون

  • 20.06.2026 [21:56]

الشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان وتركمانستان

  • 20.06.2026 [20:19]

الولايات المتحدة تهزم أستراليا وتتمسك بصدارة المجموعة

  • 20.06.2026 [19:22]

تركيا تخسر أمام باراغواي بهدف نظيف

  • 20.06.2026 [16:55]

البرازيل تهزم هايتي بثلاثية نظيفة

  • 20.06.2026 [16:32]

إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان

  • 20.06.2026 [16:03]

وكالة تطوير الإعلام تحذر من تلاعب المواقع الإخبارية بالبيانات

  • 20.06.2026 [16:02]

المغرب تهزم إسكتلندا بهدف نظيف

  • 20.06.2026 [15:53]

ستقوم المحاكم العليا للدول التركية بإنشاء منصة معلومات موحدة

  • 20.06.2026 [15:46]

عقد لقاء عمل بين ممثلي أذربيجان وبيلاروس

  • 20.06.2026 [15:23]

سعر الذهب والفضة يستمر في الانخفاض

  • 20.06.2026 [13:50]

ارتفاع النفط الاذربيجاني في الأسواق العالمية

  • 20.06.2026 [11:26]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 20.06.2026 [10:57]

زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا

  • 19.06.2026 [20:29]

عضو في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري يزور مقر أناما

  • 19.06.2026 [19:17]

انتهاء المهام الدبلوماسية لسفير ماليزيا لدى أذربيجان

  • 19.06.2026 [19:16]

أذربيجان مهتمة بتوسيع التعاون مع طاجيكستان في المجالات الاقتصادية والمالية

  • 19.06.2026 [18:45]

دراسة وقائع تدمير وتزوير التراث الوطني والثقافي في غرب أذربيجان

  • 19.06.2026 [18:39]

رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل إلى كازاخستان

  • 19.06.2026 [18:35]

عقد اللجنة الثلاثية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية اجتماعها الدوري

  • 19.06.2026 [18:29]

تقييم التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجالي النقل العابر والرقمنة

  • 19.06.2026 [18:28]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات الـ 18 التي أعيدت اليوم إلى مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 19.06.2026 [17:42]

وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل السفير الألماني المنتهي مدة عمله في البلد

  • 19.06.2026 [17:36]

إيران تطالب بضمان وقف إطلاق النار في لبنان لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة

  • 19.06.2026 [17:32]

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع في باكو اتفاقيات بقيمة 3 مليارات دولار

  • 19.06.2026 [17:30]

رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية تُسلَّم إلى بوركينا فاسو

  • 19.06.2026 [17:29]

تطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال اللوجستيات العسكرية

  • 19.06.2026 [17:28]

باكو تستضيف مؤتمر الاتحاد الأوروبي للجمباز بالعام المقبل

  • 19.06.2026 [17:28]

اجتماع مشترك لوزراء خارجية أربع بلاد يعقد في مصر

  • 19.06.2026 [17:27]

لاعب الشطرنج الأذربيجاني يحقّق فوزا مهما على بطل العالم السادس عشر والمتصدر العالمي ماجنوس كارلسن

  • 19.06.2026 [17:26]

توقيع 32 اتفاقية في إطار الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

  • 19.06.2026 [17:24]

إسلام مصطفايف: يجب أن تكون حماية الموارد المائية العابرة للحدود من أبرز محاور مفاوضات السلام

  • 19.06.2026 [16:47]