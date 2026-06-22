رئيسا أذربيجان وتركمانستان يتفقدان المناطق المدمرة في مدينة فضولي

فضولي، 23 يونيو، (أذرتاج)

تفقد الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والتركمانستاني سردار بردي محمدوف في 23 يونيو المناطق المدمرة في مدينة فضولي.

أفادت وكالة أذرتاج أن الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف قدّم للرئيس التركمانستاني معلومات حول أعمال التدمير والتخريب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية في أراضي فضولي خلال الثلاثين عاما من الاحتلال والأعمال المنفذة والمخطط لها وفقا للمخطط العام للمدينة.

وأشار إلى أن مدينة فضولي التي كانت في السابق مدينة مزدهرة ومكتظة بالسكان تعرضت للنهب والدمار الكامل خلال الاحتلال الأرميني. وبعد تحريرها، أُعدّ المخطط العام للمدينة خلال فترة قصيرة وتم إبرامها من قبل رئيس الدولة. وتتمتع فضولي بإمكانات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، إذ تقع عند تقاطع الشرايين الرئيسية للنقل في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين.

ووفقا للمخطط العام للمدينة التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو ألفي هكتار، من المخطط أن يصل عدد سكان فضولي إلى 50 ألف نسمة حتى عام 2040. كما سيتم تطبيق مفهوم "المدينة الذكية" في فضولي التي يجري إعادة بنائها وفق أحدث معايير التخطيط العمراني.

كما تم إطلاع الضيف الرفيع على المسجد الذي تبنيه تركمانستان في مدينة فضولي.

وأشير إلى أن حجر الأساس لهذا المسجد وُضع عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولو بردي محمدوف، إضافة إلى رؤساء الدول والحكومات الآخرين المشاركين في القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية التي عُقدت في مدينة غابالا في أكتوبر من العام الماضي.

وتبلغ مساحة مجمع المسجد أكثر من هكتار واحد وسيضم المسجد مئذنتين يبلغ ارتفاع كل منهما 40 مترا، فيما سيصل ارتفاع القبة الرئيسية إلى 30 مترا. كما سيتمكن 500 شخص من أداء الصلاة فيه في نفس الوقت.