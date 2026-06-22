الرئيسان إلهام علييف وسردار بردي محمدوف يزوران أول مجمع سكني تم تشييده في مدينة شوشا

شوشا، 23 يونيو، (أذرتاج)

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف في 23 يونيو أول مجمع سكني تم تشييده في مدينة شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الممثل الخاص للرئيس في ولاية شوشا آيدين كريموف قدّم للرئيسين الأذربيجاني والتركمانستاني معلومات حول هذا المجمع.

وأوضح كريموف ن المجمع الذي وضع رئيس الدولة حجر أساسه عام 2021، تبلغ مساحته الإجمالية نحو 8 هكتارات ويضم 23 مبنى سكنيا. ويتألف المجمع من 450 شقة، منها 28 شقة من غرفة واحدة و195 شقة من غرفتين و190 شقة من ثلاث غرف و30 شقة من أربع غرف و7 شقق من خمس غرف.

ويقطن في هذا المجمع النازحون السابقون داخليا، إضافة إلى موظفين يعملون في مختلف المؤسسات الحكومية بمدينة شوشا ويقيمون في شقق وظيفية. كما نُفذت في المجمع أعمال واسعة للتطوير والتجميل العمراني وزُرعت المساحات الخضراء ووُفرت جميع الظروف اللازمة لراحة السكان واستجمامهم.