الرئيسان الأذربيجاني والتركمانستاني يتفقدان سير أعمال البناء في مسجد شوشا

شوشا، 23 يونيو، (أذرتاج)

اطّلع الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والتركمانستاني سردار بردي محمدوف اليوم على سير أعمال البناء في مسجد شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج أن مساعد الرئيس الأذربيجاني أنار علي أكبروف قدّم للرئيسين معلومات حول الأعمال المنجزة في المسجد.

وأشار إلى أن المسجد الذي وضع رئيس أذربيجان حجر أساسه عام 2021 يرتفع اليوم ليصبح رمزا حديثا جديدا للمدينة التاريخية.

وقد صُمّم المسجد على شكل الرقم 8 رمزا ليوم النصر وسيتكوّن من مبنى رئيسي وآخر إداري، بالإضافة إلى أماكن الوضوء للرجال والنساء. كما سيضم مئذنتين بارتفاع 73 مترا ترمزان إلى الرقم 11 في إشارة إلى تحرير مدينة شوشا في الشهر الحادي عشر من السنة.

وسيُزيَّن السطح الخارجي للمسجد بزخارف هندسية مستوحاة من تلك المستخدمة في مآذن المسجد التاريخي القديم في شوشا. ويتم تنفيذ مشروع بناء المسجد بدعم من شركة "باشا القابضة".

ويُعدّ المسجد الجديد أحد أهم مشاريع إعادة الإعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، كما يجسّد نهضة إقليم قراباغ وتمسّك الشعب الأذربيجاني بقيمه الوطنية والروحية.