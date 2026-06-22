مساعد الرئيس: ضمان التنمية المستدامة في الزراعة غير ممكن دون تعاون القطاعين العام والخاص

قاخ، 23 يونيو، (أذرتاج)

قال مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس إدارة سياسات الشؤون الاقتصادية والتنمية الابتكارية في إدارة الرئاسة شاهمار موسموف خلال مؤتمر إقليمي عُقد في قاخ لمناقشة "برنامج الدولة لتنمية إنتاج ومعالجة منتجات الزراعة وصيد الأسماك والاستزراع المائي في جمهورية أذربيجان للفترة 2026–2030" إن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن ينصب على زيادة الإنتاج والعائد من كل هكتار من الأراضي.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من برنامج الدولة هو رفع إنتاجية المزارعين وخفض التكاليف وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق وجعل الزراعة قطاعا أكثر ربحية.

وأضاف أن نجاح البرنامج يعتمد أساسا على التنظيم السليم له على المستوى المحلي والتنفيذ الفعّال والتعاون النشط بين جميع الأطراف المعنية.