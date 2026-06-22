مساعد الرئيس: موارد أذربيجان الطبيعية والبشرية تتيح فرصا أقوى للتصدير

قاخ، 23 يونيو، (أذرتاج)

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس إدارة سياسات الشؤون الاقتصادية والتنمية الابتكارية في إدارة الرئاسة شاهمار موسموف إن عقد مثل هذه الاجتماعات في مختلف الأقاليم يهدف إلى شرح أهداف وواجبات البرنامج وتقييم الوضع القائم محليا والاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال.

وأوضح أن اعتماد البرنامج لم يكن أمرا عشوائيا، بل جاء نتيجة إصلاحات مؤسسية وهيكلية مهمة خلال السنوات العشر الماضية في القطاع الزراعي، شملت توسيع آليات الدعم الحكومي وإنشاء بنية تحتية حديثة وتشكيل مجمعات زراعية وتنفيذ مشاريع كبرى في مجال إدارة المياه والري.

وأضاف أن الأساس الضروري للتنمية المستدامة في الزراعة قد تم تشكيله بالفعل وأن موارد أذربيجان من الأراضي والمياه والمناخ والموارد البشرية تتيح تحقيق إنتاجية وربحية أعلى، إضافة إلى تعزيز إمكانات التصدير.

وأكد أن المهمة الأساسية في المرحلة المقبلة هي تحويل هذه الإمكانيات المتوفرة إلى نتائج اقتصادية أكبر وأكثر فاعلية.