رئيس تركمانستان يتعرف على معرض "حيدر علييف وقراباغ" في شوشا

شوشا، 23 يونيو، (أذرتاج)

اطلع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف اليوم على معرض "حيدر علييف وقراباغ" في مركز الإبداع الذي أعيد ترميمه من قبل مؤسسة حيدر علييف في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج أن المعرض يعرض صورا ووثائق ومواد فيديو تعكس خدمات الزعيم الوطني في تنمية قراباغ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. كما يتضمن صورا لزياراته السابقة إلى قراباغ، وكذلك لقاءاته وفعالياته المختلفة.

وتغطي محتويات المعرض الفترة التي تبدأ من عام 1969 حيث يقدّم للزوار مرحلة التحول الكبرى التي بدأت في تاريخ قراباغ وزنكزور الشرقية. ويتم عرض حقائق حول الإصلاحات الواسعة التي نفذها حيدر علييف في مختلف مجالات حياة المنطقة في ظروف تاريخية معقدة باعتباره شخصية كرّست جهودها لخدمة شعبها.

كما يُعرض في المعرض فيلم بعنوان "أثر" الذي يتناول حياة الزعيم الوطني حيدر علييف ومسيرته السياسية.