رئيسا أذربيجان وتركمانستان يزوران متحف منزل الفنان "بلبل" في مدينة شوشا

شوشا، 23 يونيو، أذرتاج

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف في 23 يونيو اليوم متحف منزل الفنان الشهير "بلبل" في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدم نائب المجلس الوطني بولاد بلبل أوغلو ونجله نبذة تاريخية للرئيسين حول المتحف الذي تأسس عام 1982 وتوقف عن العمل جراء أعمال التخريب خلال فترة الاحتلال الأرميني المدينة.

وأوضح أنه عقب تحرير شوشا بدأت أعمال ترميم المتحف وإقامة تمثال نصفي جديد للفنان في باحة المنزل.

كما أشار إلى الاحتفاظ بالتمثال القديم الذي تعرض لإطلاق النار والتخريب أثناء الاحتلال ليكون شاهداً حياً على الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي الأذربيجاني.