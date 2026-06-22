ساعد الرئيس الأذربيجاني: المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية تغيّر مقاربة الزراعة

قاخ، 23 يونيو، (أذرتاج)

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني ورئيس إدارة سياسات الشؤون الاقتصادية والتنمية الابتكارية في إدارة الرئاسة شاهمار موسموف خلال مؤتمر إقليمي عُقد في قاخ لمناقشة "برنامج الدولة لتنمية إنتاج ومعالجة منتجات الزراعة وصيد الأسماك والاستزراع المائي في جمهورية أذربيجان للفترة 2026–2030" إن قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ وندرة الموارد المائية والتنافس المتزايد في الأسواق العالمية أخذت تغيّر بشكل جوهري أساليب التعامل مع القطاع الزراعي.

وأوضح أن النجاح في الظروف الحالية لا يُقاس فقط بحجم الإنتاج، بل وبالإنتاجية والكفاءة والتكنولوجيا والقدرة على خلق قيمة مضافة أيضا.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من برنامج الدولة رفع إنتاجية وربحية وقدرة القطاع الزراعي على المنافسة وتوسيع إمكانيات التصنيع وتعزيز القدرة التصديرية وضمان التنمية المستدامة للقطاع. كما شدد على ضرورة الاستخدام الأكثر كفاءة من الموارد الأرضية والمائية لزيادة الإنتاج من كل هكتار ورفع ربحية كل مزرعة وزيادة نسبة معالجة المنتجات واستحداث قيمة مضافة أعلى.

وأشار إلى أن الهدف من المباحثات الإقليمية هو مناقشة الأهداف والمهام الواردة في البرنامج معا والاستماع إلى آراء ومقترحات المزارعين ورجال الأعمال وتقييم الوضع القائم في المناطق وتحديد المهام المقبلة المتعلقة بتنفيذ البرنامج.

وأكد أن هذه المناقشات ستسهم بشكل مهم في التنفيذ الأكثر فعالية للبرنامج وتحقيق نتائج أعلى في القطاع الزراعي.