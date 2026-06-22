رئيس البرلمان اليمني يشيد بالتطور في أذربيجان

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

عقدت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية سلطان سعيد البركاني الذي يزور البلد للمشاركة في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني أن الاجتماع شهد اعراب الطرفين أن البلدين يتبادلان الدعم والتضامن في مختلف المنصات. وقدمت غفاروفا معلومات حول الأنشطة التي نُفذت خلال فترة رئاسة أذربيجان لشبكة البرلمانات لحركة عدم الانحياز التي أنشئت بمبادرة الرئيس إلهام علييف.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما من التعاون بين برلمانات البلدين داخل المنظمات البرلمانية الدولية، بما في ذلك إطار شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز.

كما تم التأكيد على أن التعاون البرلماني يلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية وأن إنشاء مجموعات صداقة برلمانية متبادلة سيكون له إسهام كبير في تطوير هذه العلاقات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني عن شكره لأذربيجان على حسن تنظيم الدورة العشرين للمؤتمر، مشيدا بمستوى النقاشات وأهميتها.

وأبدى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع أذربيجان، معبّرا عن رضاه عن مستوى التنمية التي شهدها خلال زيارته ومشيرا إلى آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاقات بين البرلمانين.

كما وجّه الشكر لأذربيجان على ما تقدمه من دعم إنساني ومعنوي للشعب اليمني.