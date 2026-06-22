مسؤول وكالة موارد المياه: إنشاء نظام المراقبة الرقمية والحساب الدقيق لاستخدام المياه يُعدّ من الأولويات الأساسية

قاخ، 23 يونيو، (أذرتاج)

قال النائب الأول لرئيس وكالة أذربيجان لموارد المياه خيّام محمدوف إن تطوير الزراعة لا ينبغي أن يقتصر على إنشاء مصادر مياه جديدة، بل وإن الهدف الأساسي هو تحقيق أعلى كفاءة في استخدام كل متر مكعب من المياه.

وأوضح أن تطبيق التقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش وأنظمة الري المحوري له أهمية كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن هذه التقنيات لا تساهم في تقليل استهلاك المياه فقط ، بل وتساعد بشكل مهم في رفع الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية أيضا.