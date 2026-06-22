شهباز شريف: الولايات المتحدة وإيران ستناقشان برنامج الصواريخ والبرنامج النووي خلال الـ60 يوما المقبلة

باكو، 23 يونيو، )أذرتاج(

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان على المستوى الفني، المحادثات المتعلقة بالملف النووي والصواريخ الباليستية والأصول الإيرانية المجمّدة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم عقب محادثات "ناجحة" جرت في سويسرا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الباكستانية ان الطرفين سيناقشان خلال الستين يوما المقبلة الملف النووي والأصول المجمّدة وقضية الصواريخ الباليستية، معربا عن الأمل في أن يتحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق طويل الأمد خلال هذه الفترة.

وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وُقّعت في 17 يونيو بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد والتي وقّعتها باكستان أيضاً بصفتها وسيطاً.

وأضاف شريف أن تقدما تاريخيا تحقق في المفاوضات بين البلدين وأنه تم الاتفاق على خريطة طريق للتحرك خلال الستين يوما المقبلة.

واختُتمت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مدينة بورغنشتوك السويسرية صباح يوم الاثنين حيث تم التوصل إلى اتفاقات حول عدد من الآليات الهادفة إلى دفع المحادثات نحو اتفاق نهائي ضمن إطار مذكرة التفاهم. وقد جرت هذه اللقاءات بوساطة باكستان وقطر.