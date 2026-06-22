رئيس خدمة الري الإقليمي: التحول إلى تقنيات الري الحديثة ضرورة

ساعتلي، 23 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس خدمة الري الإقليمي لوكالة موارد المياه الحكومية في أذربيجان ذاكر قولييف إن الاستخدام الفعّال من الموارد المائية يُعدّ أحد الشروط الأساسية للتنمية المستقبلية للزراعة.

وأشار خلال مؤتمر عُقد في منطقة ساتلي بشأن تنفيذ "برنامج الدولة لتنمية إنتاج ومعالجة منتجات الزراعة وصيد الأسماك والاستزراع المائي في جمهورية أذربيجان للفترة 2026–2030" إلى أن أنظمة الري الحديثة تغطي نحو 10 بالمائة فقط من إجمالي الأراضي المزروعة رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في البلد .

وأضاف أن خطة العمل المعتمدة للفترة 2026–2030 تتضمن أهدافا لزيادة نطاق استخدام تقنيات الري الحديثة من 130 ألف هكتار إلى 300 ألف هكتار وهو ما يؤكد ضرورة الانتقال من أنظمة الري التقليدية إلى أساليب الري الحديثة المكثفة.