إعصار في الأورال: إصابة 16 شخصا

موسكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

تتواصل أعمال الإغاثة بعد إعصار قوي ضرب منطقة سفيردلوفسك في الاتحاد الروسي وأسفر عن إصابة 16 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة العامة لوزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة سفيردلوفسك أن الإعصار ضرب مدينة كوشفا وقرية بارانشينسكي مساء 22 يونيو.

وفقاً للبيانات، فقد دُمّر 32 منزلا خاصا بالكامل وتضرر 99 منزلا آخر. كما تضررت 25 سيارة و15 خطا كهربائيا.

وبعد الإعصار، تلقى 16 شخصا الرعاية الطبية. وتواصل فرق الطوارئ والإنقاذ أعمالها في المنطقة.