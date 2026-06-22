مسؤولة في الاتحاد الأوروبي: من غير الممكن تصور "الممر الأوسط" بدون تركيا
باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع مارتا كوس خلال كلمتها في افتتاح منصة "أجندة الربط" رفيعة المستوى في بروكسل إن مشاركة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو في الاجتماع لاقت ترحيبا في بروكسل.
أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتصالاته مع تركيا وستُعقد لقاءات مع مسؤولين أتراك، كما سيزور كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر أنقرة نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن تركيا تلعب دورا محوريا في هذا الإطار: "من غير الممكن تخيّل الممر الأوسط وكذلك شبكات الاتصال في مجالات الرقمية والطاقة والتجارة من دون مشاركة قوية لتركيا".
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