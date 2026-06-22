المدعي العام الأذربيجاني يزور سلوفاكيا

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

قام النائب العام الأذربيجاني كامران علييف مع الوفد المرافق له بزيارة العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يومي 22 و23 يونيو الجاري، تلبية لدعوة نظيره السلوفاكي ماروش جيلينكا.

وأكد جيلينكا خلال اللقاء أن تطوير العلاقات مع أجهزة إنفاذ القانون الأذربيجانية يمثل أولوية لبلده، مشيدًا بالتجربة الأذربيجانية في مجالات الرقمنة الجنائية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وقضايا الفساد.

ومن جانبه، أشار علييف إلى أن العلاقات رفيعة المستوى بين البلدين تعززت بتعزز ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل جهود قيادتي الدولتين.

وأطلع علييف الجانب السلوفاكي على أعمال إعادة الإعمار الواسعة التي تشهدها منطقة قراباغ، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط المهنية بين النيابتين بالتزامن مع مساهمة الشركات السلوفاكية في تلك المشاريع وتعميق التعاون التجاري والتكنولوجي والصناعي، حيث يشكل مذكر التفاهم الموقع بين الطرفين العام الماضي ركيزة أساسية لهذه الشراكة.

وشهدت المباحثات مناقشة سبل مكافحة الجريمة المنظمة والمالية وتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وتسليم المجرمين، فضلاً عن تنظيم الزيارات التدريبية وتبادل الخبرات، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم.

وفي سياق متصل، التقى الوفد الأذربيجاني رئيسة المجلس القضائي السلوفاكي مارسيلا كوسوفا، حيث تم استعراض الهيكل القضائي السلوفاكي والإصلاحات القانونية الجارية في أذربيجان، مع التركيز على آليات حماية حقوق الإنسان.