سفيرة تونغا: أذربيجان أوصلت صوت الدول الجزرية الصغيرة إلى العالم خلال مؤتمر الكوب29

لندن، 23 يونيو، أذرتاج

أكدت سفيرة مملكة تونغا لدى المملكة المتحدة تيتيلوبه تويفاكانو أن أذربيجان أسهمت ولا سيما خلال رئاستها لمؤتمر الكوب29 في تعزيز الاهتمام الدولي بالتحديات المناخية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي في حديث لوكالة أذرتاج عقب حوار الشراكة المخصص لتمويل المناخ للدول الجزرية الصغيرة النامية والذي نظمته بشكل مشترك سفارة أذربيجان في المملكة المتحدة وأمانة الكومنولث.

وأوضحت أن أذربيجان أدت دورا بنّاء خلال مؤتمر الكوب29 في تسليط الضوء على القضايا المناخية التي تواجهها هذه البلاد على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنها دعمت مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المؤتمر وحرصت على أن تحظى مصالحها واحتياجاتها بمكانة خاصة ضمن أولويات المؤتمر الرئيسية.