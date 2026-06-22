افتتاح معرض الجزائر الدولي بمشاركة أذربيجان

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معرض الجزائر الدولي في قصر المعارض الدولية بالعاصمة الجزائرية بحضور أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية ورجال الأعمال.

وتشارك السفارة الأذربيجانية في المعرض بجناح خاص يعرض مقاطع فيديو وإصدارات متنوعة تسلط الضوء على تاريخ أذربيجان وإرثها الثقافي ومقوماتها السياحية وتطورها الحديث إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتهدف هذه المشاركة الدبلوماسية إلى التعريف بالبلد وتعزيز العلاقات الأذربيجانية الجزائرية ودعم وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي المشترك بين الجانبين.