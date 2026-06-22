سفيرة أنتيغوا وبربودا: أذربيجان من القوى الرائدة في مكافحة التغير المناخي بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة

لندن، 23 يونيو، (أذرتاج)

أكدت سفيرة أنتيغوا وبربودا لدى المملكة المتحدة كارين ماي هيل في تصريح خاص لوكالة أذرتاج أن أذربيجان تُعدّ إحدى القوى الرائدة في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة التغير المناخي.

وأوضحت أن هذه الدول من أقل الدول إسهاما في التسبب بهذه المشكلات رغم كونها من أكثر البلدان تضررا من آثار التغير المناخي، كما أنها تفتقر إلى الموارد الكافية للتعامل معها.

وقالت السفيرة "لسنا قوة اقتصادية أو عسكرية كبرى ولا نسيطر على جزء كبير من موارد العالم، لكننا من بين الدول التي تعاني أشد آثار التغير المناخي".

وأشارت هيل إلى أن دعم أذربيجان للدول الجزرية الصغيرة النامية لا يقتصر على مؤتمر الكوب29، بل ويمتد إلى فترة رئاستها لحركة عدم الانحياز حيث قدمت دعماً لهذه الدول من خلال برامج المنح الدراسية والتعليمية.

وأضافت أن تعاون أذربيجان مع الدول الجزرية الصغيرة النامية يتسم بالاستمرارية ويسهم في إيصال صوتها إلى المجتمع الدولي وتعزيز حضور قضاياها على الساحة العالمية.