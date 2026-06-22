ارتفاع قيمة صادرات أذربيجان إلى تركمانستان بنسبة تقارب 37 في المائة

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

بلغت قيمة صادرات أذربيجان إلى تركمانستان خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 26 مليونا و308 الف و510 دولار بزيادة قدرها 36.9 في المائة أو ما يعادل 7 ملايين و84 ألفا و390 دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك أن أذربيجان استوردت خلال الفترة ذاتها من تركمانستان بضائع بقيمة 13 مليونا و473 ألف و400 دولار وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 7.4 مرات أو 85 مليونا و782 ألف و220 دولار على أساس سنوي.

ويوضح التقرير ان هذه الصادرات تشكل 0.19 في المائة من إجمالي صادرات أذربيجان في حين مثّلت الواردات من تركمانستان 0.2 في المائة من إجمالي واردات البلد.