عقد اجتماعات تشاورية للمجموعات الإقليمية ضمن أعمال مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

عُقدت اليوم الاجتماعات التشاورية للمجموعات الإقليمية العربية والأفريقية والآسيوية في إطار الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وترأس اجتماع المجموعة الآسيوية نائب المجلس الوطني الأذربيجاني رضوان نبييف.

وأكد نبييف أهمية تعزيز التضامن الإسلامي وتطوير الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية. وأشار في كلمته إلى أن الرئيس إلهام علييف يعتبر تعزيز التضامن الإسلامي أحد أهم أولويات المرحلة الراهنة.

كما أوضح أن التضامن بين الأقطار الإسلامية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات الإنسانية وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، يجب ألا يبقى مجرد مبدأ، بل ينبغي أن يتحول إلى آلية عملية للتعاون المشترك.

وناقشت المجموعات الإقليمية عددا من الشؤون التنظيمية والتنسيقية من بينها تقديم الترشيحات المشتركة لهيئات المنظمة المختلفة وتنسيق المواقف بشأن أنشطتها المستقبلية.

كما تناولت المشاورات مسائل تتعلق برئاسة واستضافة الدورات المقبلة وعضوية اللجنة التنفيذية واللجنة العامة واللجان الدائمة المتخصصة، إضافة إلى تنسيق أعمال المنظمة في المستقبل.

وأُولي اهتمام خاص لتقريب وجهات النظر بين المجموعات الإقليمية وإعداد قرارات ومواقف مشتركة للاجتماعات المقبلة، كما جرى تبادل الآراء بشأن الوثائق ومشروعات القرارات التي ستُناقش في اللجان.

وشارك أعضاء المجموعات الإقليمية في مناقشات حول تنسيق المواقف المشتركة وتعزيز التعاون وضمان التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل خلال الاجتماعات القادمة.

كما شارك الوفد الأذربيجاني في اجتماع المجموعة الآسيوية وساهم في المناقشات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال.