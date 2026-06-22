مجموعة مبادرة باكو تنظم في واشنطن مؤتمرا دوليا يبحث حق العودة وتقرير المصير للأذربيجانيين المتعرضين للتطهير العرقي من قبل أرمينيا

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

يُعقد في مبنى الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن في 24 يونيو مؤتمر دولي بعنوان "حق العودة وتقرير المصير: المعايير المزدوجة والمقاربات الانتقائية" بتنظيم مجموعة مبادرة باكو.

وأفادت المجموعة بأن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه في الكونغرس الأمريكي الذي يسلط الضوء على تعرض الأذربيجانيين للتطهير العرقي من قبل أرمينيا.

ويشارك في المؤتمر خبراء حماية حقوق اللاجئين والأقليات ومدافعون عن حقوق الإنسان ومختصون في القانون الدولي وممثلو منظمات الجاليات والمجتمع المدني والمتضررين من العنف والتمييز.

ويبحث المشاركون سبل إبقاء قضية الاعتراف بالحقوق الأساسية لمئات الآلاف من الأذربيجانيين المطرودين قسراً من أراضيهم التاريخية في أرمينيا والمتمثلة في العودة الآمنة والطوعية والكريمة قيد اهتمام المنظمات الدولية.

كما يتناول المؤتمر تقييم التدمير الممنهج للإرث الثقافي والديني الأذربيجاني في أرمينيا قانونياً وإمكانية إرسال بعثات تقصي حقائق أممية لتوثيق هذه الانتهاكات إلى جانب مناقشة آليات دعم حق تقرير المصير للشعوب التي تعاني من الاستعمار وإدراج أراضيها في قوائم الأمم المتحدة للأقاليم غير الخاضعة للحكم الذاتي.