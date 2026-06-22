تصدير الحبوب والمنتجات النفطية من أذربيجان والاتحاد الروسي إلى أرمينيا عبر الترانزيت

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

انطلقت اليوم من محطة بيلاجاري باتجاه محطة بويوك كسيك الحدودية مع جورجيا شحنة حبوب جديدة تزن 700 طن وتتألف من 10 عربات قادمة من الاتحاد الروسي إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان بالعبور.

وتُضاف هذه الشحنة إلى إجمالي البضائع الروسية المنقولة عبر الترانزيت الأذربيجاني إلى أرمينيا حتى الآن التي تجاوزت 33 ألف طن من الحبوب ونحو 8 آلاف طن من الأسمدة و133 طناً من الألمنيوم و68 طناً من الحنطة السوداء و414 طناً من فحم الأنثراسيت.

وإلى جانب حركة الترانزيت، تشهد العلاقات التجارية تصدير منتجات نفطية أذربيجانية مباشرة إلى أرمينيا، حيث بلغت الأحجام المصدرة حتى الوقت الحالي أكثر من 14 ألف طن من وقود الديزل وما يزيد عن 4 آلاف طن من بنزين السيارات من نوعي "أي أيه 92 وأي أيه 95.