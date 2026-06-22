استمرار محكمة استئناف باكو النظر في الطعون المقدمة من مواطني أرمينيا من قادة الكيان الانفصالي البائد في قراباغ

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

واصلت محكمة استئناف باكو النظر في الطعون المقدمة من مواطني جمهورية أرمينيا ومن بينهم أرايك هاروتيونيان وأركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان وليفون مناتساكانيان وغيرهم الصادرة بحقهم أحكام إدانة من محكمة باكو العسكرية لارتكابهم جرائم ضد السلم والإنسانية وجرائم حرب وتمويل الإرهاب ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة خلال العدوان العسكري على أذربيجان.

وشهدت الجلسة برئاسة القاضي إيلمار رحيموف حضور ممثلي المتضررين والضحايا والمدعين العامين مع توفير مترجمين للغتين الروسية والأرمينية ومحامين لجميع المتهمين.

وواصل ليفون مناتساكانيان تقديم دفاعه نافياً التهم الموجهة إليه ومطالباً المحكمة بمراعاة الأدلة المصورة عند اتخاذ القرار.

كما دفع المتهمون إريك غازاريان وغاريك مارتيروسيان وليفون بالايان وغورغين ستيبانيان ببراءتهم عبر محاميهم الذين طالبوا بتخفيف الأحكام أو تبرئة موكليهم.

وتقرر عقد الجلسة القادمة في 30 يونيو.

هذا وقضت محكمة باكو العسكرية في 5 فبراير 2026 بأحكام متفاوتة ضد المدانين، حيث صدر حكم السجن المؤبد بحق أراييك هاروتيونيان وليفون مناتساكانيان ودافيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان ودافيد بابايان.

كما حُكم على أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان بالسجن لمدة 20 عاماً ومادات بابايان ومليكسيت باشايان لمدة 19 عاماً وغاريك مارتيروسيان لمدة 18 عاماً.

وتراوحت بقية الأحكام بين 15 و16 عاماً بحق دافيت ألاهفيرديان وليفون بالايان وفاسيلي بيغلاريان وغورغن ستيبانيان وإريك غازاريان.