رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة جمعية جمهورية موزامبيق

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رئيسة جمعية جمهورية موزامبيق مارغاريدا تالابا التي تزور البلد للمشاركة في الدورة الـ20 لمؤتمر اتحاد برلمانات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء في بيان المجلس الوطني الأذربيجاني أن الاجتماع شهد تأكيداً على الأهمية البالغة للدورة الحالية للاتحاد البرلماني في تعزيز العلاقات بين الأقطار الإسلامية وهيئاتها التشريعية.

ونوهت غفاروفا بأهمية التعاون والدعم المتبادل بين البرلمانين في إطار المنظمات الدولية، مستعرضةً أنشطة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي تأسست بمبادرة الرئيس إلهام علييف.

ومن جانبها، أعربت تالابا عن تقديرها لحسن الضيافة والتنظيم رفيع المستوى للمؤتمر في باكو، مؤكدةً الأهمية الكبيرة التي يوليها بلدها لتوسيع العلاقات مع المجلس الوطني الأذربيجاني بما يسهم في دعم وتطوير الروابط الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الآراء حول الشؤون ذات الاهتمام المتبادل.