رئيس لجنة العلاقات الدولية يلتقي برلمانياً إيرانياً

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

التقى رئيس لجنة العلاقات الدولية والروابط البرلمانية بالمجلس الوطني الأذربيجاني صمد سيدوف رئيس وفد البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد الذي يزور البلد للمشاركة في الدورة الـ20 لمؤتمر اتحاد برلمانات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء في بيان المجلس الوطني الأذربيجاني أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين والبرلمانين وآفاق تطويرها، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين الهيئتين التشريعيتين وعقد لقاءات منتظمة بين النواب في المنصات الدولية.

كما شدد الطرفان في الاجتماع على الأهمية البالغة لدورة الاتحاد البرلماني المنعقدة في باكو والفعاليات والمسائل المناقشة في إطارها من حيث دعم وتطوير التعاون البرلماني في العالم الإسلامي، إلى جانب بحث الشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.