رئيس مجلس الشورى العماني يصل أذربيجان في زيارة عمل

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

وصل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي إلى أذربيجان في زيارة عمل.

وجاء في بيان المجلس الوطني الأذربيجاني أن رئيس مجلس الشورى يشارك خلال الزيارة في أعمال الدورة الـ20 لمؤتمر اتحاد برلمانات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في العاصمة باكو، كما يجري اجتماعات ثنائية مع وفود عدة أقطار مشاركة في هذا الاجتماع.