نشر مقطع فيديو في حسابات الرئيس إلهام علييف على شبكة التواصل الاجتماعي يتعلق بزارة رئيس تركمانستان أذربيجان

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

نُشر على حسابات التواصل الاجتماعي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مقطع فيديو يتعلق بزيارة الدولة المستغرقة يومين التي قام بها رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف أذربيجان.

وجاء في المنشور "إن المساعدة في إعادة إعمار قراباغ مظهر آخر من مظاهر موقف تركمانستان الصادق والأخوي وزعيمها الوطني والشعب التركمانستاني الشقيق بأسره من أذربيجان ومع أطيب التمنيات للشعب التركماني!".

ومن الممكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط

https://video.azertag.az/site/video/325199