7 لاعبين أذربيجانيين لتنس الطاولة يتنافسون في بطولة أوروبا المصغرة

باكو، 27 أغسطس، (أذرتاج)

سيشارك منتخب أذربيجان لتنس الطاولة للفئة العمرية تحت 13 عاما في بطولة "Euro Mini Champs" التي ستقام في فرنسا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد تنس الطاولة أن المنافسات ستقام في مدينة شيلتيغهايم خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس وسيمثل أذربيجان فيها كل من علي أكبر ميرزا علييف وجعفر آل مددلي وجمال كريم ومهين ميرزا بالايفا وياسمن حبيبوفا وكلنور كريملّي وسعيدة قوليزاده.

وسيخوض الرياضيون المنافسات تحت إشراف المدربين إيلنور هدايتزاده ورامل جعفروف.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة "Euro Mini Champs" التي تقام للمرة العشرين تُعرف باسم "بطولة أوروبا المصغرة". وقد فاز لاعب كرة الطاولة الأذربيجاني أونور قوليزاده بالميدالية البرونزية في هذه البطولة عام 2024.