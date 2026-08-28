كهف بوزير: آثار آلاف السنين الممتدة إلى العصر الحجري القديم في ليريك

ليريك، 27 أغسطس، أذرتـــاج

يجذب كهف "بوزير" الواقع في قرية بوزير التابعة لولاية ليريك وعلى قمة "دليك طاش" بجبال طاليش، أنظار الباحثين والسياح على حد سواء، بفضل لقطاته الأثرية الغنية التي تعود إلى العصر الحجري القديم وطبيعته الخلابة.

ويقع الكهف على الضفة اليسرى لنهر زوفاند وعلى ارتفاع 1640 متر فوق مستوى سطح البحر، بطول يبلغ 17 متراً وعرض يتراوح بين 9 و14 متراً. وقد كشفت التنقيبات الأثرية التي أجرتها البعثة المختصة التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عن وجود ست طبقات أثرية تعود لعصور مختلفة.

وأثبتت الاكتشافات التي شملت عظاماً بشرية وحيوانية وآثار مواقد و61 أداة حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط أن الاستيطان البشري في هذه المنطقة يعود إلى نحو 100 ألف عام. وعلاوة على ذلك، يشير العثور على بقايا أوانٍ فخارية تعود إلى العصر الحجري النحاسي والعصر البرونزي والعصور الوسطى إلى أن الإنسان استخدم كهف بوزير كمأوى على مدى مختلف العصور التاريخية.