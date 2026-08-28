الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوماً بدعم مالي لنادي صباح لكرة القدم

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أصدر رئيس الجمهورية إلهام علييف مرسوماً يقضي بتقديم دعم مالي لنادي صباح لكرة القدم. وخصصت الدولة بموجب المرسوم 5 ملايين مانات للنادي من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المخصص في ميزانية عام 2026 وذلك بمناسبة تأهل بطل البلد إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وكُلفت وزارة المالية بتوفير التمويل المحدد، فيما كُلف مجلس الوزراء بحل الشؤون الناشئة عن هذا المرسوم.

يذكر أن نادي صباح تأهل إلى مرحلة الدوري بعد فوزه في مرحلة التصفيات النهائية على نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.