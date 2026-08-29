جدول مباريات نادي صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا يحل ضيفا على مانشستر يونايتد وأرسنال ويستضيف برشلونة وبوروسيا دورتموند و نابولي

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

تم الكشف عن جدول مباريات نادي صباح ممثل أذربيجان في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويستهل بطل أذربيجان مشواره في 10 سبتمبر بمواجهة مانشستر يونايتد خارج أرضه، ثم يستضيف سلافيا براغ في 13 أكتوبر وبوروسيا دورتموند في 20 أكتوبر.

ويلتقي ممثل باكو مع فيكينغ خارج أرضه في 4 نوفمبر، ثم يستضيف برشلونة في 25 نوفمبر ويحل ضيفاً على فياريال في 8 ديسمبر.

ويختتم الفريق مرحلة الدوري بمواجهة نابولي على ملعبه في 20 يناير 2027 وأرسنال خارج أرضه في 27 يناير.