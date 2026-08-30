تحديد جميع منافسي أراز نخجوان في دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات

باكو ، 30 أغسطس، أذرتاج

اكتملت قائمة الأندية المنافسة لفريق أراز نخجوان الأذربيجاني في المجموعة الخامسة من المرحلة الأساسية لدوري أبطال أوروبا لكرة الصالات.

وتأهل إلى المجموعة كل من بوبا مارا من البوسنة والهرسك وأويبيشت الهنغاري ووفقاً لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم مواجهة الأندية الأذربيجانية والأرمينية، تم استبدال بطل المجموعة الخامسة يونيسبورت الأرميني بمتصدر المجموعة الرابعة أويبيشت.

وتُقام المباريات في بولندا من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمشاركة بياست البولندي مستضيف المجموعة.

يُذكر أن هذا الظهور هو الـ21 للفريق الأذربيجاني في البطولة.