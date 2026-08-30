الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس قرغيزستان

باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قرغيزستان صادر جباروف بمناسبة الذكرى الـ35 لاستقلال بلده. وأعرب رئيس الدولة في برقيته عن ارتياحه من كون العلاقات بين البلدين القائمة على أوشجة الصداقة والأخوة التقليدية قد ارتقت إلى مستوى التحالف.

وأكد الرئيس علييف في البرقية أن زيارة الدولة التي قام بها مؤخراً قرغيزستان أظهرت عزيمة الشراكة الوثيقة وجدول الأعمال الموسع بين البلدين ووضعت حجر الأساس لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الأذربيجانية القرغيزستانية.

كما أعرب عن ثقته في أن علاقات التحالف ستستمر في التطور والتعزيز وفقاً لمصالح الشعبين.