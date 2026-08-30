الرئيس إلهام علييف يبعث برسالة تهنئة إلى رئيسة ترينيداد وتوباغو

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برسالة تهنئة إلى رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو كريستين كارلا كانغالو بمناسبة العيد الوطني لبلدها يوم الاستقلال.

وأعرب رئيس الدولة في الرسالة عن خالص تهانيه لشعب ترينيداد وتوباغو مؤكداً ثقته في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين البلدين بروح الصداقة والتعاون، متمنياً للرئيسة دوام الصحة ولشعبها الازدهار والسلام.