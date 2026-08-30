الرئيس إلهام علييف يبعث برسالة تهنئة إلى ملك ماليزيا

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برسالة تهنئة إلى السلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلده ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب رئيس الدولة في الرسالة عن خالص تهانيه للشعب الماليزي، مبيناً ارتياحه من مستوى الشراكة القائمة على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، ومؤكداً ثقته في استمرار تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار المنظمات الدولية.